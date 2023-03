(Di venerdì 24 marzo 2023) Una violenta tempesta geomagnetica ha colpito la Terra in seguito all'instabilita' dell'atmosfera solare. Il fenomeno ha fatto si' che in, in particolare a, capitale della Lapponia,...

Una violenta tempesta geomagnetica ha colpito la Terra in seguito all'instabilita' dell'atmosfera solare. Il fenomeno ha fatto si' che in, in particolare a Rovaniemi, capitale della Lapponia, i turisti potessero ammirare numerose aurore boreali con le loro tipiche luminescenze che lasciano gli osservatori senza fiato.

Finlandia, le spettacolari aurore boreali osservate a Rovaniemi ... Agenzia ANSA

Il fenomeno ha fatto si' che in Finlandia, in particolare a Rovaniemi, capitale della Lapponia, i turisti potessero ammirare numerose aurore boreali con le loro tipiche luminescenze che lasciano gli ...