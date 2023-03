Filippo Ganna, buona la prima stagionale sul pavé del nord (Di venerdì 24 marzo 2023) La splendida E3 Saxo Classic ha visto lo show di Wout Van Aert, Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar, grandi mattatori di giornata e arrivati al traguardo in quest’ordine componendo così il podio del Piccolo Fiandre. I tre sabato scorso sono stati grandi protagonisti nella prima classica monumento stagionale, L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: E3 Saxo Classic, ritornano in gara i fantastici quattro della Sanremo Milano-Sanremo, le pagelle: van der Poel e Ganna spaziali, rimpianto Van Aert e Pogacar Leggi su blogciclismo (Di venerdì 24 marzo 2023) La splendida E3 Saxo Classic ha visto lo show di Wout Van Aert, Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar, grandi mattatori di giornata e arrivati al traguardo in quest’ordine componendo così il podio del Piccolo Fiandre. I tre sabato scorso sono stati grandi protagonisti nellaclassica monumento, L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: E3 Saxo Classic, ritornano in gara i fantastici quattro della Sanremo Milano-Sanremo, le pagelle: van der Poel espaziali, rimpianto Van Aert e Pogacar

