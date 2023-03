Fifa 23 Obiettivo Festa FUT Birthday (Di venerdì 24 marzo 2023) Scopriamo insieme come completare l’Obiettivo Festa FUT Birthday che ha come premio finale un pack contenente un giocatore Road to the Final o Fut Fantasy o Team 1 FUT Birthday con overall 86 o superiore “Ti invitiamo ufficialmente alla nostra Festa FUT Birthday! Completa questo Obiettivo per ottenere un giocatore RTTF, FF o Squadra 1 FB non scambiabile con TOT 86+.” Festa FUT Birthday Numero di sfide da completare:7 Scadenza: 9 aprile Premio finale: 1x 86+ RTTF, FF OR FB TEAM 1 PACK Non scambiab.. Scenario importanteDove, dove, dove! Inizia la Festa segnando 4 gol di precisione in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals).1x FUT Birthday Gregore Non ... Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 24 marzo 2023) Scopriamo insieme come completare l’FUTche ha come premio finale un pack contenente un giocatore Road to the Final o Fut Fantasy o Team 1 FUTcon overall 86 o superiore “Ti invitiamo ufficialmente alla nostraFUT! Completa questoper ottenere un giocatore RTTF, FF o Squadra 1 FB non scambiabile con TOT 86+.”FUTNumero di sfide da completare:7 Scadenza: 9 aprile Premio finale: 1x 86+ RTTF, FF OR FB TEAM 1 PACK Non scambiab.. Scenario importanteDove, dove, dove! Inizia lasegnando 4 gol di precisione in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals).1x FUTGregore Non ...

