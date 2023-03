FIFA 23 FUT Birthday: ritorna il compleanno di FUT! (Di venerdì 24 marzo 2023) Il FUT Birthday, o compleanno di FUT, o Anniversario di FUT, secondo le denominazioni utilizzate nella versione italiana, è un evento che EA Sports celebra nella modalità FIFA Ultimate Team a partire 2014 per festeggiare l’anniversario della nascita di tale modalità, avvenuto il 19 marzo del 2009. In FIFA 23 ricorrerà il 14° anniversario di FUT L’aspetto della card FUT Birthday su FIFA 23 Ultimate Team TEAM 1 FUT Birthday Il Team 1 dei FUT Birthday è disponibile nei pacchetti dalle 19 del 24 marzo alla stessa ora del 31 marzo tEAM 1 icone fuT Birthday Durante lo stesso periodo saranno disponibili anche le seguenti icone nella speciale versione dedicata al compleanno di FUT Quando inizia il FUT ... Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 24 marzo 2023) Il FUT, odi FUT, o Anniversario di FUT, secondo le denominazioni utilizzate nella versione italiana, è un evento che EA Sports celebra nella modalitàUltimate Team a partire 2014 per festeggiare l’anniversario della nascita di tale modalità, avvenuto il 19 marzo del 2009. In23 ricorrerà il 14° anniversario di FUT L’aspetto della card FUTsu23 Ultimate Team TEAM 1 FUTIl Team 1 dei FUTè disponibile nei pacchetti dalle 19 del 24 marzo alla stessa ora del 31 marzo tEAM 1 icone fuTDurante lo stesso periodo saranno disponibili anche le seguenti icone nella speciale versione dedicata aldi FUT Quando inizia il FUT ...

