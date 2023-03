Festival della Valle d’Itria | Michele Punzi nuovo presidente della fondazione “Paolo Grassi” Oggi la nomima

(Di venerdì 24 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla” :pomeriggio, venerdì 24 marzo, il CdA, composto da Gianfranco Palmisano (Sindaco di Martina Franca),, Rinaldo Melucci, Roberto Venneri e Piermassimo Chirulli si è riunito e ha votato all’unanimità il: l’Avvocato. «Accetto questa nomina con grande senso di responsabilità, consapevole che non sono chiamato a sostituire un uomo che, per quanto ha fatto in 50 anni per la cultura italiana, non è sostituibile» afferma il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Fiorello: 'Pino Insegno conduttore del Festival? Amadeus, non ti preoccupare, vieni a Teleminkia' [a cura della red… - channeldraw : Sabato 25 marzo alle 16:00 all'@AuditoriumPdM Parco della Musica Ennio Morricone di #Roma, presento insieme a… - channeldraw : Sabato 25 marzo alle 16:00 all'@AuditoriumPdM Parco della Musica Ennio Morricone di #Roma, presento insieme a… - RadioDueLaghi : Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta torna sabato 10 giugno 2023. Ecco i primi nomi del… - NoiNotizie : Festival della Valle d'Itria: Michele Punzi nuovo presidente della fondazione 'Paolo Grassi' -

... il Bari International Film & Tv. 'Schnitzler lo ha scritto nel 1918, in un momento particolaresua vita: a 53 anni si sentiva vecchio e, contemporaneamente, con la caduta dell'impero ...... per la prima volta in Italia, ad una casa editrice: Bao Publishing con una visita guidata insieme a Caterina Marietti e Michele Foschini, fondatoricasa editrice. E poi ancora dopo...... prenderanno vita format già conosciuti da tutti gli amantinightlife con edizioni speciali, ... il ristorante e cocktail bar di carattere esclusivo che durante la settimana delha ...

Parma 360 Festival della creatività contemporanea ParmaToday

è stata per quattro anni partner del Festival di Castrocaro ed è considerata un punto di partenza per molti artisti locali (e non solo) che ancora oggi sono al centro della scena nazionale e attivi ...La proiezione, che avverrà nella serata conclusiva del festival iniziato lo scorso 21 marzo nell’ambito della sezione “Eventi Speciali”, segna un punto di approdo di un percorso voluto dal ...