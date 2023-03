Festa per lo scudetto, De Laurentiis: “Abbiamo 83 milioni di simpatizzanti”, succederà in 10 zone di Napoli! (VIDEO) (Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto nel corso della celebrazione del Premio Bearzot consegnato a Luciano Spalletti. L’occasione è stata utile per parlare di vari argomenti e chiarirne altri, come ad esempio il tema legato al tifo e all’eventuale Festa per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, cosa che appare ormai prossima. Ecco quanto evidenziato: Quando i tifosi, quelli veri e seri a differenza di quelli un po’ criminosi, dicono “il calcio siamo noi”, è vero. Così come quando faccio i film il mio committenti è il pubblico, nel calcio è la stessa cosa: noi dobbiamo lavorare per i nostri tifosi. E i tifosi non sono solo quelli che vengono allo stadio, ma anche quelli del mondo virtuale. La Nielsen ha certificato 83milioni di tifosi del Napoli nel mondo Occidentale, quindi ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è intervenuto nel corso della celebrazione del Premio Bearzot consegnato a Luciano Spalletti. L’occasione è stata utile per parlare di vari argomenti e chiarirne altri, come ad esempio il tema legato al tifo e all’eventualeper la vittoria del terzodel Napoli, cosa che appare ormai prossima. Ecco quanto evidenziato: Quando i tifosi, quelli veri e seri a differenza di quelli un po’ criminosi, dicono “il calcio siamo noi”, è vero. Così come quando faccio i film il mio committenti è il pubblico, nel calcio è la stessa cosa: noi dobbiamo lavorare per i nostri tifosi. E i tifosi non sono solo quelli che vengono allo stadio, ma anche quelli del mondo virtuale. La Nielsen ha certificato 83di tifosi del Napoli nel mondo Occidentale, quindi ...

