Ferrari in gran rialzo del WEC: il borsino del dopo Sebring (Di venerdì 24 marzo 2023) In attesa della prossima gara del campionato, in programma sul tracciato portoghese di Portimao, con la 6 Ore prevista per il giorno 6 aprile, risulta interessante fare il punto sui valori in campo ...

Ferrari in gran rialzo del WEC: il borsino del dopo Sebring Guarda anche Endurance WEC, lo straordinario podio Ferrari alla 1000 miglia di Sebring In rialzo FERRARI È la grande sorpresa di questo inizio mondiale , sia per la pole position di Fuoco che, ... Vasseur reclama pazienza per gli aggiornamenti Ferrari: 'Non funziona così' I primi due gran premi dell'anno hanno fornito risposte molto negative sulle prestazioni della SF - 23, in particolare per quanto riguarda il passo gara. È evidente che la Ferrari debba apportare delle correzioni,... Dal capoluogo alla provincia, comunità energetiche incuriosiscono i veronesi Il primo convegno è cominciato alle 9.30 di ieri mattina, al Palazzo della Gran Guardia a Verona, e ... l'assessore alla transizione ecologica del Comune di Verona Tommaso Ferrari ed i presidenti degli ... Guarda anche Endurance WEC, lo straordinario podioalla 1000 miglia di Sebring In rialzoÈ la grande sorpresa di questo inizio mondiale , sia per la pole position di Fuoco che, ...I primi duepremi dell'anno hanno fornito risposte molto negative sulle prestazioni della SF - 23, in particolare per quanto riguarda il passo gara. È evidente che ladebba apportare delle correzioni,...Il primo convegno è cominciato alle 9.30 di ieri mattina, al Palazzo dellaGuardia a Verona, e ... l'assessore alla transizione ecologica del Comune di Verona Tommasoed i presidenti degli ... Gedda, Ferrari si "consola" con i pit stop: "Gran lavoro" FormulaPassion.it Ferrari in gran rialzo del WEC: il borsino del dopo Sebring Inutile dire che ci si aspettava di più dalla 963, che nelle prime due apparizioni, alla 24 Ore di Daytona (Imsa) e alla 1000 Miglia di Sebring, non ha mostrato prestazioni degne del top. Il bel ... Ferrari Purosangue: guida in stile rally | Video La Ferrari Purosangue è un SUV di lusso ad alte prestazioni ... Questo si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e in una velocità massima di 310 km/h. Da sogno le musicalità meccaniche. Inutile dire che ci si aspettava di più dalla 963, che nelle prime due apparizioni, alla 24 Ore di Daytona (Imsa) e alla 1000 Miglia di Sebring, non ha mostrato prestazioni degne del top. Il bel ...La Ferrari Purosangue è un SUV di lusso ad alte prestazioni ... Questo si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e in una velocità massima di 310 km/h. Da sogno le musicalità meccaniche.