Ferrara | “Le destre ci portano in serie B con Polonia e Ungheria”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 marzo 2023) Qualche giorno fa la premier Giorgia Meloni ha detto che “l’Italia ha tutte le carte in regola per recitare in Europa un ruolo da protagonista”. Laura, europarlamentare M5S, ci dice che ne pensa? “Giorgia Meloni vive in una realtà parallela. Non c’è un singolo provvedimento europeo da quando lei è al governo che possa attribuirsi come una vittoria o un compromesso onorevole per il nostro Paese. Purtroppo scambia le passerelle a Bruxelles o i confronti con gli altri leader europei come un successo diplomatico, quando invece sono normale amministrazione. Purtroppo per il nostro Paese oggi siamo marginali e isolati in Europa e siamo scesi dallaA con Francia e Germania allaB con”. Dossier auto green. La Commissione accontenta Berlino sugli e-fuels. Mentre è ...