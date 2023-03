FELICISSIMA SERA, PRIMA PUNTATA: PIO E AMEDEO TRA IRRIVERENZA, RISATE E OSPITI (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo il grande successo della PRIMA edizione Pio e AMEDEO tornano alla guida del loro show di PRIMA SERAta su Canale 5: “FELICISSIMA SERA – All Inclusive”, in onda a partire da venerdì 24 marzo. OSPITI della PRIMA PUNTATA, tutti consapevoli che sul palco di “FELICISSIMA SERA” potrà accadere di tutto: Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. FELICISSIMA SERA: SILVIA TOFFANIN “Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero”, così Pio e AMEDEO a Repubblica. FELICISSIMA ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo il grande successo dellaedizione Pio etornano alla guida del loro show dita su Canale 5: “– All Inclusive”, in onda a partire da venerdì 24 marzo.della, tutti consapevoli che sul palco di “” potrà accadere di tutto: Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero.: SILVIA TOFFANIN “Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero”, così Pio ea Repubblica....

