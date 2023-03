Felicissima Sera – All Inclusive con Pio e Amedeo stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni prima puntata (Di venerdì 24 marzo 2023) StaSera su Canale 5 va in onda Felicissima Sera - All Inclusive, lo show con Pio e Amedeo: ospiti e anticipazioni della puntata Pio e Amedeo tornano ad essere i mattatori del venerdì Sera di Canale 5 con Felicissima Sera - All Inclusive. La prima puntata dello show va in onda oggi 24 marzo in prima Serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Ecco gli ospiti che vedremo a partire dalle 21:20. ospiti della prima puntata, tutti consapevoli che sul palco di Felicissima Sera ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 marzo 2023) Stasu5 va in onda- All, lo show con Pio edellaPio etornano ad essere i mattatori del venerdìdi5 con- All. Ladello show va in onda oggi 24 marzo inta sulla rete ammiraglia Mediaset. Ecco gliche vedremo a partire dalle 21:20.della, tutti consapevoli che sul palco di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Pio e Amedeo Felicissima Sera 2023: quante puntate sono, chi sono gli ospiti, quando inizia, orario, è in diretta?… - alessiadream00 : Io felicissima perché sta sera vado al cinema e so già come vestirmi - infoitcultura : Benedetta primavera, Felicissima sera o Qualcosa di personale? La tv del 24 marzo - ilmessaggeroit : Elisa, età, il marito (chitarrista della sua band), figli, malattia e curiosità: chi è la cantante ospite da Pio e… - TV_Italiana : Dopo il flop di #Emigratis, Pio e Amedeo restano nella prima serata di #Canale5 con #FelicissimaSera. Fra gli ospi… -