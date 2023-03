Federippi a Pechino Express 2023 | chi è Federica Fabrizio | età | libro | Instagram | le Attiviste con Giorgia Soleri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 marzo 2023) È tutto pronto per una nuova avventurosa edizione di, il programma tanto amato che fa percorrere il giro dell’Asia ai concorrenti in gara. Il format sarà il solito e vedrà tre coppie di conoscenti che si sfidano lungo un percorso che attraversa più nazioni. L’obiettivo è quello di raggiungere alcuni luoghi più una tappa finale, ce la faranno anche quest’anno? Tra i concorrenti ci sarà anche, una giovane attivista femminista, se non sapete nulla di lei e volete scoprirne di più, ecco tutto quello che sappiamo su di lei. Chi è, biografia e, in arte “” nasce a Matera nel 1996 e a soli 16 anni si rende conto che nel mondo c’è qualcosa che non ...