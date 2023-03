Fdi vuole cancellare il reato di tortura. Ilaria Cucchi: “Ce lo siamo sudato e non si tocca”. Poi si appella al Capo dello Stato (Di venerdì 24 marzo 2023) Arriva in commissione Giustizia la proposta di un gruppo di deputati per eliminare gli articoli del codice penale approvati nel 2017. Il Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti: «Non vogliamo abrogare il reato, solo tipizzarlo in modo nitido» Leggi su lastampa (Di venerdì 24 marzo 2023) Arriva in commissione Giustizia la proposta di un gruppo di deputati per eliminare gli articoli del codice penale approvati nel 2017. Ilgruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti: «Non vogliamo abrogare il, solo tipizzarlo in modo nitido»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enric0Chessa : Fdi vuole cancellare il reato di tortura. Opposizioni in rivolta. Il Pd: “Agghiacciante”, il M5s: “Mettono in dubbi… - infoitinterno : Cucchi forever: FdI vuole cancellare il reato di tortura 'per non demotivare' le forze dell'ordine - infoitinterno : Fdi vuole cancellare il reato di tortura. Ilaria Cucchi: ce lo siamo sudati e non si tocca - Debora72174569 : RT @ChiranAngelgela: Fdi vuole cancellare il reato di tortura. Ilaria Cucchi: ce lo siamo sudati e non si tocca. Poi si appella al Capo del… - fisco24_info : Cirielli: 'Se la madre è condannata si tolga la patria potestà': Renzi: 'Uscite da Bar'. Zan: 'Fdi vuole rendere i… -