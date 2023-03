Fdi vuole abolire il reato di tortura. Il Pd: “Agghiacciante, Meloni vuole colpire i diritti umani?”. E Ilaria Cucchi si appella a Mattarella (Di venerdì 24 marzo 2023) A un solo giorno dall’ultima inchiesta che vede indagati poliziotti per il reato di tortura e sospesi dal giudice per le indagini preliminari di Biella, arriva una proposta di legge per abrogare il reato che fu introdotto nell’ordinamento italiano il 5 luglio del 2017 dopo un tormentato iter parlamentare e molte polemiche perché ritenuto in qualche modo “debole”. A presentare la pdl sono stati alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, prima firmataria la deputata Imma Vietri. Con il provvedimento, assegnato in Commissione Giustizia della Camera, si intendono di fatto abrogare gli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale che introducevano il reato e si lascia in piedi solo una sorta di aggravante all’articolo 61 del codice penale per l’abuso di potere. “L’incertezza applicativa in cui è lasciato l’interprete” con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) A un solo giorno dall’ultima inchiesta che vede indagati poliziotti per ildie sospesi dal giudice per le indagini preliminari di Biella, arriva una proposta di legge per abrogare ilche fu introdotto nell’ordinamento italiano il 5 luglio del 2017 dopo un tormentato iter parlamentare e molte polemiche perché ritenuto in qualche modo “debole”. A presentare la pdl sono stati alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, prima firmataria la deputata Imma Vietri. Con il provvedimento, assegnato in Commissione Giustizia della Camera, si intendono di fatto abrogare gli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale che introducevano ile si lascia in piedi solo una sorta di aggravante all’articolo 61 del codice penale per l’abuso di potere. “L’incertezza applicativa in cui è lasciato l’interprete” con le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorbelliFranco : RT @ilgiornale: Ritirata la proposta alla Camera. Fdi e Lega: 'Volevano il liberi tutti' - giudittasborgi : RT @giullimer: FdI vuole abolire il reato di tortura, introdotto nel 2017. L'Italia era stata condannata dalla Cedu per la mancanza di ques… - fisco24_info : Tortura: alla Camera la proposta di legge di FdI per abrogare il reato. Protestano le opposizioni: Cucchi si appell… - giullimer : FdI vuole abolire il reato di tortura, introdotto nel 2017. L'Italia era stata condannata dalla Cedu per la mancanz… - Frances08224250 : @MartinaBenedet @FratellidItalia FDI non lo farà mai perchè vuole l'appoggio dei negazionist no-vax. Quanto vorrei… -