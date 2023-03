“Fascista ti ammazzo” | anarchico massacra un 16enne figlio di un ex An E la sinistra tace

(Di venerdì 24 marzo 2023) Chissà se aqualcuno si degnerà di dare solidarietà alpestato a sangue a Trento? Non aveva altra “colpa” che essere ildi un ex consigliere comunale di Alleanza nazionale. Un uomo di circa trent’anni ha brutalmente aggredito il giovane etichettato come ““. La vicenda ha naturalmente scatenato la reazione del centrodestra. A riportarlo è stato Libero on line. Il fatto risale a pochi giorni fa, ilstava rientrando a casa, in via lungadige Apuleio,dell’ex consigliere Emilio Giuliana, a lungo punto di riferimento della destra trentina. Lo hanno aggredito vigliaccamente alle spalle. Pugni e calci inferti con estrema violenza. Il minore è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara, dove gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FioreFio4 : RT @ImolaOggi: 'Sporco fascista, ti ammazzo', anarchico massacra un 16enne Il picchiatore antifascista ronzerebbe attorno ai gruppi anarchi… - cinziaspoletini : RT @ImolaOggi: 'Sporco fascista, ti ammazzo', anarchico massacra un 16enne Il picchiatore antifascista ronzerebbe attorno ai gruppi anarchi… - paolaokaasan : RT @ImolaOggi: 'Sporco fascista, ti ammazzo', anarchico massacra un 16enne Il picchiatore antifascista ronzerebbe attorno ai gruppi anarchi… - flaviotiravento : RT @ImolaOggi: 'Sporco fascista, ti ammazzo', anarchico massacra un 16enne Il picchiatore antifascista ronzerebbe attorno ai gruppi anarchi… - ImolaOggi : 'Sporco fascista, ti ammazzo', anarchico massacra un 16enne Il picchiatore antifascista ronzerebbe attorno ai grupp… -

sei undi m***a... ti... Trento è antifascista" , avrebbe gridato l'aggressore, come si legge nel racconto del ragazzino riportato da Libero Quotidiano . Senza dare al minorenne la ...Tutto ad un tratto, secondo la ricostruzione fatta, il 16enne sarebbe stato aggredito verbalmente , "Sei un, ti" per poi colpirlo al viso . Un aggressione dura pochi secondo e lo "...Per cosa non l'ho capito, se per soldi, per sabotare laMeloni o per il compagno Cospito ... Che faccio, l'No, perdono perché non sa quel che fa e trovo asilo nella cappellina della ...

"Fascista, ti ammazzo". E l'anarchico pesta a sangue il 16enne ilGiornale.it

Incalzato da Giuseppe Cruciani il sindaco aveva ribadito in radio anche la sua simpatia per il fascismo (già dichiarata pubblicamente in altre occasioni). «Mussolini Ha fatto cose buone». E ancora, ...Il fatto, secondo quanto riportato dagli inquirenti, si è verificato lo scorso 5 marzo a Trento, al termine di una partita di calcio. Mentre stava rientrando a casa, transitando in via lungadige ...