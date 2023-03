Farine di insetti e il rischio allergia, chi deve starne alla larga. Il monito degli esperti (Di venerdì 24 marzo 2023) L'Unione Europea avrà tre mesi per esprimere un parere, passati i quali, in caso di silenzio assenzio, saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 'Importante l'etichettatura' 'L'indicazione della ... Leggi su blitzquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) L'Unione Europea avrà tre mesi per esprimere un parere, passati i quali, in caso di silenzio assenzio, saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 'Importante l'etichettatura' 'L'indicazione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?? Il Ministro dell'agricoltura, Lollobrigida, ha firmato 4 decreti ministeriali relativi alla vendita di farine der… - FratellidItalia : ?? Il Ministro @FrancescoLollo1 ha firmato quattro decreti per scongiurare la presenza occulta di farine di insetti… - AngeloCiocca : ? Stretta sulle farine d'insetti: l'Italia vara 4 decreti. Ok ad un'etichetta con provenienza del prodotto, rischi… - acaitaliasati : RT @MinistroEconom1: Il ministro Lollobrigida ha firmato alcuni decreti riguardanti l'autorizzazione alla vendita di farine derivanti da in… - sissi_skimaster : RT @intuslegens: L'Ue impone le farine di insetti. Il governo relega tale merda tossica in scaffali separati. Ma la volontà Ue non si può f… -