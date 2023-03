Farina grillo, etichettatura ed esposizione negli scaffali: 4 decreti in arrivo, ministro Lollobrigida: ‘Nessuno mangerà insetti a sua insaputa’ (Di venerdì 24 marzo 2023) Farina di grillo e cibi a base di insetti, in arrivo quattro decreti a tutela del Made in Italy ma soprattutto sulla sicurezza alimentare, comprese le eventuali intolleranze e allergie a danno dei consumatori. I provvedimenti, molto simili tra di loro, disciplineranno in maniera rigida l’etichettatura dei prodotti a base di insetti e la loro ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023)die cibi a base di, inquattroa tutela del Made in Italy ma soprattutto sulla sicurezza alimentare, comprese le eventuali intolleranze e allergie a danno dei consumatori. I provvedimenti, molto simili tra di loro, disciplineranno in maniera rigida l’dei prodotti a base die la loro ... TAG24.

