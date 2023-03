Famila Schio riporta l'Italia alle Final Four dopo 21 anni (Di venerdì 24 marzo 2023) L'Italia torna alle Final Four di Euroleague Women, che si giocheranno dal 14 al 16 aprile prossimi. Le ragazze della Famila Schio riportano una squadra Italiana all'atto conclusivo della principale competizione europea a distanza di 21... Leggi su today (Di venerdì 24 marzo 2023) L'tornadi Euroleague Women, che si giocheranno dal 14 al 16 aprile prossimi. Le ragazze dellano una squadrana all'atto conclusivo della principale competizione europea a distanza di 21...

