Faccia a faccia tra Macron e Meloni. Sul tavolo anche il nodo migranti (Di venerdì 24 marzo 2023) A Bruxelles incontro bilaterale tra il presidente del Consiglio e il presidente francese. Macron è in difficoltà sul fronte interno e ha bisogno di alleati in Europa. Meloni, più sicura, può tentare la via del disgelo con Parigi per discutere del nodo migranti e dell'instabilità dell'Africa

