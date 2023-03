Fabrizio Moro lancia “Tutta la voglia di vivere”, brano che colpisce al primo ascolto (il video) (Di venerdì 24 marzo 2023) Sempre più incisiva la musica di Fabrizio Moro, uno dei pochi artisti che ha un pubblico che attraversa varie generazioni, piacendo allo stesso modo ai giovani e ai meno giovani grazie a brani che non sono mai scontati. È uscito il suo nuovo singolo, “Tutta la voglia di vivere”, che conferma la vena creativa. La sonorità è notevole, lo stile è elegante, tende a colpire già dal primo ascolto, con quel timbro malinconico che è la caratteristica del cantautore romano. Grazie ad una elevata l’estensione vocale, raggiunge la completezza creando l’atmosfera giusta. C’è anche una breve parentesi parlata, prima dell’attacco finale che resta nella memoria a mo’ di tormentone. LEGGI ANCHE Maurizio Battista, show-denuncia sull’ipocrisia e sull'ìgnoranza della società di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Sempre più incisiva la musica di, uno dei pochi artisti che ha un pubblico che attraversa varie generazioni, piacendo allo stesso modo ai giovani e ai meno giovani grazie a brani che non sono mai scontati. È uscito il suo nuovo singolo, “ladi”, che conferma la vena creativa. La sonorità è notevole, lo stile è elegante, tende a colpire già dal, con quel timbro malinconico che è la caratteristica del cantautore romano. Grazie ad una elevata l’estensione vocale, raggiunge la completezza creando l’atmosfera giusta. C’è anche una breve parentesi parlata, prima dell’attacco finale che resta nella memoria a mo’ di tormentone. LEGGI ANCHE Maurizio Battista, show-denuncia sull’ipocrisia e sull'ìgnoranza della società di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WARNERMUSICIT : 'Tutta la voglia di vivere', il nuovo singolo di Fabrizio Moro, fuori ovunque a mezzanotte! ???? @FabrizioMoroOff… - La7tv : Il 16 marzo 1978 la strage di via Fani, dopo 55 giorni l’assassinio di #AldoMoro: la storia dell’Italia cambiò comp… - SecolodItalia1 : Fabrizio Moro lancia “Tutta la voglia di vivere”, brano che colpisce al primo ascolto (il video)… - hosotaka : Ermal Meta, Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente (Sanremo 2018) - CalabrMcp : RT @RadioAirplay_it: #TuttaLaVogliaDiVivere è il nuovo singolo di @FabrizioMoroOff in tutte le #radio da oggi! #NewSingle #OnAirNow ??#rad… -