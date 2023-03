Fabrizio Moro, fuori il video di Tutta la voglia di vivere, girato in un carcere femminile (Di venerdì 24 marzo 2023) Tutta la voglia di vivere è il nuovo singolo di Fabrizio Moro, in radio e su tutte le piattaforme digitali, insieme al video girato in un carcere femminile Tutta la voglia di vivere è il nuovo singolo di Fabrizio Moro, in radio e su tutte le piattaforme digitali, da oggi, venerdì 24 marzo 2023, per Fattoria del Moro (distr. Warner Music Italy). Svegliarsi prima delle proprie paure, all’alba del sorgere di un nuovo giorno, e accorgersi che un evento segue l’altro, trascinandosi addosso la pazienza di un’attesa che vale la pena vivere. Una sorta di contrasto tra ciò che osservi al di fuori e ciò che ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 24 marzo 2023)ladiè il nuovo singolo di, in radio e su tutte le piattaforme digitali, insieme alin unladiè il nuovo singolo di, in radio e su tutte le piattaforme digitali, da oggi, venerdì 24 marzo 2023, per Fattoria del(distr. Warner Music Italy). Svegliarsi prima delle proprie paure, all’alba del sorgere di un nuovo giorno, e accorgersi che un evento segue l’altro, trascinandosi addosso la pazienza di un’attesa che vale la pena. Una sorta di contrasto tra ciò che osservi al die ciò che ...

