Fa' la cosa giusta!, donne sempre più protagoniste (Di venerdì 24 marzo 2023) Mai come quest'anno parla al femminile l'atteso appuntamento annuale con la sostenibilità alla portata di tutti. Il fine settimana dal 24 al 26 marzo Milano ospita la 19esima edizione di Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata dalla casa editrice Terre di mezzo, e le donne saranno protagoniste. Conoscere le "buone pratiche" di consumo e produzione, valorizzare le specificità e le eccellenze dei territori, creare sinergia tra associazioni, istituzioni e imprenditori locali. Tutto questo all'interno di un ricco percorso con oltre 450 realtà espositive e 350 proposte di incontri ed eventi sui diversi ambiti della vita quotidiana in cui la sostenibilità si può mettere in pratica: turismo, food e street food, vegan, infanzia, cosmesi, moda, green e terzo ...

