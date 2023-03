Extraction | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 24 marzo 2023): trama, cast e streaming delStasera, venerdì 24 marzo 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadel 2015 diretto da Steven C. Miller con Bruce Willis e Kellan Lutz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 2005 l’agente sotto copertura Leonard Turner viene catturato da un gruppo di contrabbandieri d’armi russi che minacciano di uccidere sua moglie Kate e suo figlio Harry, se non otterranno una lista di tutti coloro che fanno affari con la CIA. Turner si libera e chiede al suo collega Ken Robertson di mettere al sicuro la sua famiglia. Ken, sfortunatamente, arriva troppo tardi e Kate viene uccisa. Dieci anni dopo Harry entra a far parte del distaccamento della CIA di Praga, nonostante le proteste di suo padre. Nel frattempo, Leonard sta cercando di ...

- Un film di Steven C. Miller. Un figlio fa diper salvare la vita al padre. Con Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D. B. Sweeney, Summer Altice, Dan Bilzerian. Thriller, USA, ...

