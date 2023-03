Everton, per l'attacco del futuro si guarda in Brasile (Di venerdì 24 marzo 2023) L'Everton si aggiunge al Newcastle per la corsa a Giovani, attaccante brasiliano del Palmeiras. Servono almeno 13 milioni di sterline per... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023) L'si aggiunge al Newcastle per la corsa a Giovani, attaccante brasiliano del Palmeiras. Servono almeno 13 milioni di sterline per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Everton, per l'attacco del futuro si guarda in Brasile: L'Everton si aggiunge al Newcastle per la corsa a Giovani,… - la_rossonera : RT @_DanyOrchidea: ?? A Casa Milan sono giunte offerte interessanti dalla Premier League per #Tomori da parte del Newcastle, Manchester Uni… - sportli26181512 : Everton, derby londinese per Onana: Arsenal e Chelsea hanno messo gli occhi su Amadou Onana, centrocampista belga d… - _Cinico2_ : @Elena89Friendf @viasyba Posso dissentire? I talenti sono tali a 16-18 anni, poi basta. Lui ha avuto diverse possib… - _DanyOrchidea : ?? A Casa Milan sono giunte offerte interessanti dalla Premier League per #Tomori da parte del Newcastle, Mancheste… -