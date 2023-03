Everton, derby londinese per Onana (Di venerdì 24 marzo 2023) Arsenal e Chelsea hanno messo gli occhi su Amadou Onana, centrocampista belga dell'Everton classe 2001. Lo riporta TeamTalk. Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023) Arsenal e Chelsea hanno messo gli occhi su Amadou, centrocampista belga dell'classe 2001. Lo riporta TeamTalk.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Everton, derby londinese per Onana: Arsenal e Chelsea hanno messo gli occhi su Amadou Onana, centrocampista belga d… - 19Ptfc : RT @LFootball_: ?? L'italiana Aurora Galli torna a giocare in un grande stadio inglese in occasione del derby tra Everton e Liverpool ? Le i… - LFootball_ : ?? L'italiana Aurora Galli torna a giocare in un grande stadio inglese in occasione del derby tra Everton e Liverpoo… - Castagneto89 : @Marco_Rogerio_ Si ora è scemo comunque all Everton senza campioni ha battuto il Liverpool in trasferta cosa che no… -