Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : #Evergrande, accordo per la ristrutturazione del debito. #Suning esposta per circa 2,6 miliardi di euro… - newsfinanza : China Evergrande, accordo con investitori internazionali su debito -

China, il gruppo immobiliare cinese indebitato al mondo, ha raggiunto uncon una serie di importanti creditori per un piano di ristrutturazione del proprio debito offshore. Secondo i ...Tanto da meritarsi la firma di undi cooperazione con il governo cittadino. Ma l ... con una revisione della politica delle 'tre linee rosse' che aveva acuito le difficoltà die ...Il fallimento nel 2021 di un potenzialeda 1,7 miliardi di dollari per la vendita dell'edificio alla società statale cinese Yuexiu Property ha dato un duro colpo agli sforzi didi ...

China Evergrande, accordo con investitori internazionali su debito Borsa Italiana

Accordo con i creditori esteri per scambiare le obbligazioni con nuovi titoli. La società chiede tra 36 e 44 miliardi di dollari per consegnare i nuovi immobili. A rischio la divisione di auto elettri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...