Eurovita, corsa per il salvataggio. Verso nuovo blocco dei riscatti (Di venerdì 24 marzo 2023) Entro il 31 marzo il decreto per l'amministrazione straordinaria. Possibile che Ivass intervenga sulle polizze per favorire l'ingresso di nuovi soci Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 marzo 2023) Entro il 31 marzo il decreto per l'amministrazione straordinaria. Possibile che Ivass intervenga sulle polizze per favorire l'ingresso di nuovi soci

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Eurovita, corsa per il salvataggio. Verso nuovo blocco dei riscatti - SignorCEO : RT @sole24ore: ?? #Assicurazioni: #Eurovita, corsa per il salvataggio. Verso nuovo blocco dei riscatti. Entro il 31 marzo il decreto per l'a… - sole24ore : ?? #Assicurazioni: #Eurovita, corsa per il salvataggio. Verso nuovo blocco dei riscatti. Entro il 31 marzo il decret… - fisco24_info : Eurovita, corsa per il salvataggio. Verso nuovo blocco dei riscatti: Entro il 31 marzo il decreto per l'amministraz… - newsdiborsa : È partita ufficialmente la corsa contro il tempo per tentare di mettere in sicurezza la compagnia di assicurazioni… -