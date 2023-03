Europei 2032, Abodi ci crede: “Abbiamo nove anni per realizzare quanto non fatto in trent’anni” (Di venerdì 24 marzo 2023) “Io penso che ci siano le condizioni, anche per una ragione tecnica: gli Europei ci saranno nel 2032, verranno assegnati ad ottobre 2023, e avremmo nove anni per potere realizzare quello che non Abbiamo realizzato in 30 anni”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, intervenendo a proposito degli Europei 2032 per i quali l’Italia avanzerà la propria candidatura: “Gli Europei servono per un grande Paese come il nostro, rimasto molto indietro su tanti piani infrastrutturali, e gli stadi sono uno di questi. Ci sono undici città candidate”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) “Io penso che ci siano le condizioni, anche per una ragione tecnica: glici saranno nel, verranno assegnati ad ottobre 2023, e avremmoper poterequello che nonrealizzato in 30”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea, intervenendo a proposito degliper i quali l’Italia avanzerà la propria candidatura: “Gliservono per un grande Paese come il nostro, rimasto molto indietro su tanti piani infrastrutturali, e gli stadi sono uno di questi. Ci sono undici città candidate”. SportFace.

Calcio: Roma si candida per gli Europei 2032

"Roma è tornata ad essere protagonista dei grandi eventi e potrà certamente rappresentare un punto di forza della candidatura italiana ad ospitare gli Europei di Calcio del 2032", ha commentato il sindaco. La città di Roma si candida per ospitare gli Europei di calcio del 2032. La delibera visionata e approvata dalla giunta capitolina contiene la sottoscrizione dei vari documenti necessari per la candidatura ufficiale, tra cui l'Host City Agreement. Il dossier viene poi valutato dalla UEFA, che seleziona un numero limitato di città ospitanti. Essere la città ospitante di questi Europei 2032 sarebbe non solo un grande onore, ma anche un'opportunità di sviluppo infrastrutturale.