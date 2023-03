Euro 2032 | Roma ufficialmente candidata Gualtieri | “Roma torna protagonista dei grandi eventi”

(Di venerdì 24 marzo 2023). La Giunta capitolina ha approvatola candidatura diad ospitare i campionati di calcio Uefanell’ambito della proposta italiana coordinata dalla Figc. La delibera contiene la sottoscrizione dei vari documenti necessari, tra cui l’Host City Agreement che definisce gli obiettivi e gli strumenti per supportare al ... TAG24.

Gualtieri: 'Roma punto di forza della candidatura italiana' . La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente la candidatura di Roma ad ospitare i campionati di calcio Uefa Euro 2032 nell'ambito della proposta italiana coordinata dalla FIGC. La delibera contiene la sottoscrizione dei vari documenti necessari, tra cui l'Host City Agreement che definisce gli obiettivi e ...

Euro 2032, Abodi: "Candidatura tagliata su misura per l'Italia" Fantacalcio ®

AGI - La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente la candidatura di Roma a ospitare i campionati di calcio Uefa Euro 2032 nell'ambito della proposta italiana coordinata dalla Figc. La delibera ...