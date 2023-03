Euro 2032, Roma fra le candidate. Gualtieri: “Potenzieremo impianti sportivi. Siamo fiduciosi” (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma entra a far parte delle candidate per l’Europeo di calcio del 2032. La voce circolava già da tempo, ma è arrivata da poco l’ufficialità direttamente dal primo cittadino della Citta Eterna, ossia Roberto Gualtieri che, a margine di una delibera, ha fatto approvare in giunta il progetto. La delibera di giunta, inoltre, contiene anche un programma ben preciso in cui vi sono le varie sottoscrizioni dei vari documenti necessari, tra cui l’Host City Agreement che definisce gli obiettivi e gli strumenti per supportare al meglio l’organizzazione dell’evento. Gualtieri, rendendo pubblica ed ufficiale la candidatura, ha poi voluto concedere delle parole alla stampa: “Roma è tornata ad essere protagonista dei grandi eventi e potrà certamente rappresentare un punto di forza ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023)entra a far parte delleper l’peo di calcio del. La voce circolava già da tempo, ma è arrivata da poco l’ufficialità direttamente dal primo cittadino della Citta Eterna, ossia Robertoche, a margine di una delibera, ha fatto approvare in giunta il progetto. La delibera di giunta, inoltre, contiene anche un programma ben preciso in cui vi sono le varie sottoscrizioni dei vari documenti necessari, tra cui l’Host City Agreement che definisce gli obiettivi e gli strumenti per supportare al meglio l’organizzazione dell’evento., rendendo pubblica ed ufficiale la candidatura, ha poi voluto concedere delle parole alla stampa: “è tornata ad essere protagonista dei grandi eventi e potrà certamente rappresentare un punto di forza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Euro2032, #Roma fra le candidate. #Gualtieri: “Potenzieremo impianti sportivi. Siamo fiduciosi” - Kappaellenet : #CALCIO, EURO 2032: #ROMA È UFFICIALMENTE CANDIDATA - tened22 : @marifcinter Aspettano tutti che sia ufficiale l'assegnamento di Euro 2032 all Italia. In modo tale di fare come ad… - Luxgraph : Euro 2032, c'è la candidatura ufficiale di Roma - dnl86to : RT @il_paro: @LeonettiFrank Lo diceva la Melandri per Euro 2012, pur di non darceli li hanno dati a Polonia e Ucraina. E siamo ancora ad as… -