Euro 2024 | Italia ko | Inghilterra passa 2-1 al Maradona 

(Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - Inizia in salita il percorso di qualificazione aglipeiper l', sconfitta nella gara d'esordio del Girone C dall'. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli finisce 2-1 per la selezione del ct Gareth Southgate (in dieci dall'80' per l'espulsione di Shaw), che s'impone grazie alle reti di Rice e Kane nella prima frazione di gioco, mentre agli uomini di Roberto Mancini serve a poco il gol all'esordio in azzurro dell'italo-argentino Retegui. Azzurri chiamati quindi subito a reagire a partire da domenica sera, quando sarà in programma la seconda sfida contro Malta. L'avvio degli Azzurri è intenso e fatto di tanta aggressività, ma è solo un piccolo fuoco di paglia. Infatti gli inglesi prendono in mano il comando delle operazioni e al 13' sbloccano la gara: la firma è quella di Rice che, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : 3??0?? #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione ad #EURO2024 contro #Inghilterra e #Malta ??… - LazioNews_24 : Italia, Mancini: «Con Malta tre punti importanti, Retegui e Zaniolo…» - infobetting : Austria-Estonia (lunedì 27 marzo 2023 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - salvatoreluon65 : @realvarriale @juventusfc Nel frattempo e tra le altre cose, c'è anche da dire che il 19 febbraio 2024 scadrà il… - salvatoreluon65 : @pisto_gol Nel frattempo e tra le altre cose, c'è anche da dire che il 19 febbraio 2024 scadrà il #Ronaldo bond, co… -

... per la regia di Francesco Micciché e Lorenzo Rossi Espagnet , che stasera andrà in onda in prima visione assoluta su Rai 1 intorno alle 23, dopo la partita delle qualificazioni atra ...Moldavia - Repubblica Ceca è un match della seconda giornata del gruppo E di qualificazione ade si gioca lunedì alle 20:45: tv, pronostici. Trascinata dal blocco dello Sparta Praga, la Repubblica Ceca ha messo immediatamente le cose in chiaro per quanto riguarda la qualificazione, ...IN CASA - Sempre a Londra, a Wembley e non a Stamford Bridge, si gioca oggi (ore 18) Inghilterra - Ucraina , valida per le qualificazioni a: prima uscita per la nazionale giallazzurra, ...

Qualificazioni Euro 2024, gol e highlights: tris della Spagna, Croazia beffata dal Galles Sky Sport

Moldavia-Repubblica Ceca è un match di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: diretta tv, pronostici.IN CASA - Sempre a Londra, a Wembley e non a Stamford Bridge, si gioca oggi (ore 18) Inghilterra-Ucraina, valida per le qualificazioni a Euro 2024: prima uscita per la nazionale giallazzurra, terza ...