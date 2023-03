Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : I figli delle coppie omosessuali sono fortemente voluti, nascono da pensieri lunghi, gravidanze della mente che dur… - SimoneAlliva : Quello che non si dice sulla #maternitàsurrogata: il divieto favorisce una pratica illegale che è 'visibile' in It… - kurapikabestboy : RT @rekidynamight: gli etero, quelle creature mistiche che 'non i gay davanti ai bambini!!' ma non ci pensano due volte a postare screen de… - yslibrecandyp : Ho letto vari “Gli etero sempre violenti” Cioè voi pensate che bi, lesbiche e gay siano tutti romantici? Che non fa… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Etero, gay, maschi, femmine, transgender: a Milano il torneo di calcio inclusivo -

... ma anche per affermare un convincimento forte: a calcio possono giocare tutti, e tutti assieme,, bisex, maschi, femmine, transgender, non - binary, eccetera eccetera. Alle 10 ci sarà un ...In sostanza un uomo(ma anche un uomo) può chiedere ad una donna di tenere per 9 mesi il bambino in grembo. Il costo C'è chi parla addirittura di 30.000 euro come il quotidiano La Verità ...I paesi più gettonati da single e coppieed omosessuali sono Spagna, Repubblica Ceca, Cipro e ... Per gli uomini single, invece, e le coppieche usano gli ovuli di una donatrice e poi il ...

Guida galattica per bisessuali - Dan Savage Internazionale

L’occasione non solo per includere nello sport le persone discriminate per il proprio genere e per il proprio orientamento sessuale, ma anche per affermare un convincimento forte: a calcio possono ...Lui e l’altro. Lui di sinistra, già parlamentare Pd, già direttore dell’Espresso, opinionista ovunque, radicale. L’altro già sindaco forzista di Cividale del Friuli, berlusconiano per passione, oggi c ...