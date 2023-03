Estradizione Vincenzo Vecchi | la Francia dice “no” per la terza volta

(Di venerdì 24 marzo 2023) Per lain altrettanti anni la giustizia francese rigetta la richiesta italiana diper. Quest’ultimo è uno dei nomi di spicco dei cosiddetti “black-block” nei fatti relativi alle violenze attuate durante il G8 di Genova nel 2001, per il quale nel 2012 è stata emessa una sentenza di condanna a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AdornatoAntonio : RT @OssRepressione: #G8Genova2001 La corte di appello di #Lione ha rigettato per la terza volta la richiesta di consegnare all’Italia #Vinc… - Leleprox : RT @OssRepressione: #G8Genova2001 La corte di appello di #Lione ha rigettato per la terza volta la richiesta di consegnare all’Italia #Vinc… - MILinMOV : G8 GENOVA, NEGATA L'ESTRADIZIONE DI VINCENZO VECCHI Di questa mattina la notizia che la Corte d'Appello di Lione h… - SylviaGrossi : RT @OssRepressione: #G8Genova2001 La corte di appello di #Lione ha rigettato per la terza volta la richiesta di consegnare all’Italia #Vinc… - palabritadepape : RT @OssRepressione: #G8Genova2001 La corte di appello di #Lione ha rigettato per la terza volta la richiesta di consegnare all’Italia #Vinc… -

La Corte d'appello di Lione , in Francia, ha respinto la richiesta italiana di estradareVecchi , condannato nel 2012 in via definitiva a 11 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di devastazione e saccheggio (inesistente oltralpe) in relazione alle proteste del luglio 2001 ...I giudici: 'Condanna a tutti gli effetti sproporzionata' leggi anche Scontri G8: Francia liberaVecchi, Italia volevaNella sentenza consultata dalla France Presse, i giudici ...La Corte d'appello di Lione stamane ha respinto la richiesta didalla Francia all'Italia del 50enneVecchi, condannato nel 2009 a 11 anni e mezzo di reclusione per devastazione e saccheggio durante il G8 di Genova. Secondo quanto emerso dal ...

La Francia nega l'estradizione di Vincenzo Vecchi, l'ultimo condannato per il G8 2001 RaiNews

La Francia nega il permesso all'estradizione in Italia di Vincenzo Vecchi, membro dei black block durante il G8 di Genova nel 2001Leggi tutto Saman Abbas, rinviata ancora l’udienza per l’estradizione ...Vincenzo Vecchi infatti “è radicato da 13 anni in Francia – hanno spiegato i giudici – dove ha “una famiglia, un lavoro da falegname in una cooperativa” e partecipa “alla vita associativa e culturale” ...