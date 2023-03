Essity e Legambiente, una guida per promuovere comportamenti sostenibili (Di venerdì 24 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – E' stato presentato ufficialmente a Milano “(In)sostenibili Terrestri: la guida supermoderna per umani che vogliono salvare il pianeta…o quasi!”. Promosso da Essity, in collaborazione con Legambiente, ha visto la partecipazione di aBetterPlace (realtà che si occupa in Italia dello studio dei comportamenti umani) e del giornalista ambientale e geografo Emanuele Bompan. Il progetto, nato con l'obiettivo di indagare sul gap tra intenzioni sostenibili e comportamenti reali degli italiani, promuove pratiche quotidiane di consumo maggiormente improntate alla sostenibilità. All'evento di presentazione, che si è tenuto presso l'arena dei Social Cohesion Days (“Fà La Cosa Giusta” Fiera Milano City) hanno partecipato: Massimo Minaudo, Ad di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – E' stato presentato ufficialmente a Milano “(In)Terrestri: lasupermoderna per umani che vogliono salvare il pianeta…o quasi!”. Promosso da, in collaborazione con, ha visto la partecipazione di aBetterPlace (realtà che si occupa in Italia dello studio deiumani) e del giornalista ambientale e geografo Emanuele Bompan. Il progetto, nato con l'obiettivo di indagare sul gap tra intenzionireali degli italiani, promuove pratiche quotidiane di consumo maggiormente improntate allatà. All'evento di presentazione, che si è tenuto presso l'arena dei Social Cohesion Days (“Fà La Cosa Giusta” Fiera Milano City) hanno partecipato: Massimo Minaudo, Ad di ...

