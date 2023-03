Esplode la rivolta contro Elly Schlein, mezzo Pd si ribella: cosa le costa carissimo (Di venerdì 24 marzo 2023) Dal sostegno all'«eroe» Dario Nardella che placca gli attivisti di Ultima generazione intenti a imbrattare Palazzo Vecchio, al silenzio imbarazzato dopo la sortita con la quale il segretario Elly Schlein di fatto si schiera con gli ecoteppisti. Il Pd è passato in meno di una settimana dalla lotta senza quartiere agli estremisti ambientalisti alla tolleranza per chi, in tema di ambiente, sta semplicemente «chiedendo di ascoltare la scienza» (Schlein dixit). E quindi non bisogna «fare l'errore di guardare troppo il dito e non la Luna (sempre Schlein). Con tanti saluti agli sforzi, anche economici, che le amministrazioni comunali guidate dal Pd stanno mettendo in campo per rimediare alle sortite dei “gretini”. Prendiamo proprio Nardella. Lo scorso 17 marzo il primo cittadino fiorentino si è preso gli applausi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Dal sostegno all'«eroe» Dario Nardella che placca gli attivisti di Ultima generazione intenti a imbrattare Palazzo Vecchio, al silenzio imbarazzato dopo la sortita con la quale il segretariodi fatto si schiera con gli ecoteppisti. Il Pd è passato in meno di una settimana dalla lotta senza quartiere agli estremisti ambientalisti alla tolleranza per chi, in tema di ambiente, sta semplicemente «chiedendo di ascoltare la scienza» (dixit). E quindi non bisogna «fare l'errore di guardare troppo il dito e non la Luna (sempre). Con tanti saluti agli sforzi, anche economici, che le amministrazioni comunali guidate dal Pd stanno mettendo in campo per rimediare alle sortite dei “gretini”. Prendiamo proprio Nardella. Lo scorso 17 marzo il primo cittadino fiorentino si è preso gli applausi ...

