Escalation in Francia | i manifestanti incendiano l’ingresso del municipio di Bordeaux nella notte | centinaia di arresti

(Di venerdì 24 marzo 2023)di disordini pubblici e proteste contro la riforma delle pensioni in: iil portone d’ingresso deldie postano video sui social. Il susseguirsi delle mobilitazioni ha spinto l’Eliseo a rinviare la visita di re Carlo III, in programma dal 26 al 29 marzo, e ha scatenato l’ironia di Mosca.in, iincendiamodeldidie agenti feriti Non si placano le proteste incontro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. I cortei, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RistagnoAnna : RT @EcletticoL: La gestione delle #proteste in #Francia da parte della #polizia fa parlare di “escalation della violenza” e di uso di grana… - EcletticoL : La gestione delle #proteste in #Francia da parte della #polizia fa parlare di “escalation della violenza” e di uso… - MauroGiansante : RT @PolicyMaker_mag: Le tensioni in Aula su armi e nomine, l’aumento dei tassi da parte della Fed, le proteste in #Francia contro la riform… - TanaCobra : La situazione in Algeria precipita rapidamente: il FLN adotta tattiche terroriste mentre la risposta francese si di… - PolicyMaker_mag : Le tensioni in Aula su armi e nomine, l’aumento dei tassi da parte della Fed, le proteste in #Francia contro la rif… -

Mentre la tensione sale a Kiev per l'militare e la'brucia' per la riforma delle pensione la presidente del Consiglio e il presidente dellasi confrontano per oltre un'ora ......una posizione più cauta e stanno discutendo sul loro invio per evitare un'ulteriorenel ...per ricevere addestramento per l'utilizzo dei carri armati Leopard 2) mentre duemila in, ...... infatti lasi è incaricata di fornire i missili utilizzati dal sistema, mentre l'Italia ...chiaramente la sua forza politica sia preoccupata dal rischio di una sempre crescente...

Escalation in Francia, i manifestanti hanno dato alle fiamme l ... LA NOTIZIA

Escalation in Francia, i manifestanti incendiamo l’ingresso del municipio di Bordeaux nella notte: centinaia di arresti e agenti feriti Non si placano le proteste in Francia contro la riforma delle ...Giornata di sciopero generale nazionale in Francia. Sono centinaia di migliaia i manifestanti scesi in piazza contro l’impopolare riforma delle pensioni. Eppure, malgrado l’escalation di rabbia in tut ...