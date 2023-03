Eros Ramazzotti il messaggio al veleno meglio tenere la bocca chiusa mistero sui social

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioItalia : Eros Ramazzotti e Ultimo: un’emozione unica! I due artisti si sono esibiti insieme sul palco per la data di Milan… - RadioItalia : 'Ti sposerò perché' - Eros Ramazzotti ?? #radioufficiale #BattitoInfinitoWorldTour #BattitoInfinito @RamazzottiEros… - dimlasp17 : RT @alkisalgianakis: Eros Ramazzotti - Più bella cosa - el_os : eros ramazzotti > tiziano ferro - alkisalgianakis : Eros Ramazzotti - Più bella cosa -

La figlia di Michelle Hunziker ed, infatti, è all'ultimo mese di gravidanza e dovrebbe partorire un maschietto i primi di aprile. A tal proposito, l'ex vippone ha commentato lo scatto ...Ormai manca davvero poco ed Auroradiventerà mamma . Infatti, la figlia die Michelle Hunziker è giunta all'ultimo mese di gravidanza , ma nelle ultime ore sembrano essere sempre più insistenti le voci sul presunto matrimonio con il compagno Goffredo Cerza . ...L' anello all'anulare sinistro della figlia di Michelle Hunziker eha scatenato il gossip della primavera: Aurora e Goffredo si sposeranno a breve. E poco vale la recente rivelazione ...

Eros Ramazzotti, "meglio tenere. Così le persone...": sfogo e mistero Liberoquotidiano.it

Edoardo Donnamaria ha da poco lasciato la casa del GF Vip ed è tornato sui social. In queste ore però un suo commento a una foto di Aurora Ramazzotti, in attesa del suo primo figlio, ha finito per ...Il primo è titolare della Teknosign, azienda leader spezzina che ha fornito apparecchiature audio – tanto per fare qualche nome – ai tour di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Renga, Ultimo e i Negrita, ...