Enea Bastianini | missione rivale | “Bello il rosso | voglio vincere”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Compagno e primo, enorme, pericolo del campione del mondo in carica. Strana la vita di Francesco Bagnaia che dovrà difendere il proprio titolo iridato guardandosi, soprattutto, da chi potrà disporre della sua stessa moto: in uno scenario che vede Ducati, ai nastri di partenza, come dominatrice assoluta di questo Motomondiale 2023, potrebbe essereilnumero uno nella riconferma sul trono dei piloti di Pecco. L’emiliano, giunto a Borgo Panigale dopo un’ottima annata in Gresini Racing, tenterà di scalzare il compagno di box cercando di tenere il titolo in, ma dalla sua parte. Le dichiarazioni didi Ducati (Credit foto – pagina Facebook)“Sono entusiasta di iniziare il nuovo anno, è ...

Inizia la stagione 2023 della MotoGP: Francesco Bagnaia sarà l'uomo da battere, ma occhio al suo nuovo compagno di squadra. Senza sottovalutare la voglia di rivalsa di due campioni come Fabio Quartararo e Marc Marquez. I temi del Mondiale con Paolo Ianieri (ha collaborato Giacomo ...Il dibattoto sulla nuova Sprint race anima la vigilia del Mondiale 2023. Perplesso per non dire un po' critico è Carlo Pernat, manager die in passato al fianco di Loris Capirossi, Andrea Iannone e Marco Simoncelli, oltre ad aver guidato i box di Aprilia e Cagiva. "Bagnaia, Martin e Quartararo sono i più adatti alla ..., 25 anni, si è guadagnato il posto nella Ducati ufficiale centrando con il Team Gresini quattro vittorie e il quarto posto finale nel Mondiale 2022

Tante le novità portate dal mercato piloti, a partire proprio dal compagno di squadra del campione del mondo: Enea Bastianini comporrà con Bagnaia una coppia tutta italiana in un team italiano. Poi ...Il pilota riminese Enea Bastianini, classe 1997, sta vivendo un sogno come pilota ufficiale MotoGP per il team Lenovo Ducati, il quale ha vinto il Campionato del Mondo nel 2022. Questo successo è ...