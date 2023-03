Endometriosi, Roma diventa capitale della consapevolezza (Di venerdì 24 marzo 2023) Marzo, notoriamente mese della donna, è anche il mese della consapevolezza sull’Endometriosi. Per questo, il prossimo weekend, tutte le persone affette da questa malattia (più di 3 milioni nel nostro Paese, visto che colpisce circa una donna su dieci) torneranno in piazza nell’intento di rivendicare maggiori diritti e tutele da parte delle istituzioni. A curare l’edizione italiana della camminata pacifica, che si svolge in tutto il mondo dal 2014, è l’Associazione Lotta Italiana per la consapevolezza sull’Endometriosi (A.l.i.c.e Odv) che, in qualità di Team Italy della WorldWide Endomarch, quest’anno ha deciso di organizzare un week end all’insegna della sensibilizzazione. A organizzare la camminata è A.l.i.c.e Odv in qualità di Team ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 marzo 2023) Marzo, notoriamente mesedonna, è anche il mesesull’. Per questo, il prossimo weekend, tutte le persone affette da questa malattia (più di 3 milioni nel nostro Paese, visto che colpisce circa una donna su dieci) torneranno in piazza nell’intento di rivendicare maggiori diritti e tutele da parte delle istituzioni. A curare l’edizione italianacamminata pacifica, che si svolge in tutto il mondo dal 2014, è l’Associazione Lotta Italiana per lasull’(A.l.i.c.e Odv) che, in qualità di Team ItalyWorldWide Endomarch, quest’anno ha deciso di organizzare un week end all’insegnasensibilizzazione. A organizzare la camminata è A.l.i.c.e Odv in qualità di Team ...

