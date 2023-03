Elvira Vikhareva | oppositrice di Putin avvelenata in Russia con metalli pesanti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : L'oppositrice russa Elvira Vikhareva è stata avvelenata con sali di metalli pesanti alcuni mesi fa. Lo ha riferito… - nipitella0 : RT @jacopo_iacoboni: Elvira Vikhareva, una delle poche dissidenti rimaste in Russia, sarebbe stata avvelenata con sostanze da metalli pesan… - zimdor3 : RT @jacopo_iacoboni: Elvira Vikhareva, una delle poche dissidenti rimaste in Russia, sarebbe stata avvelenata con sostanze da metalli pesan… - marcuccimauriz : RT @fattoquotidiano: “Elvira Vikhareva è stata avvelenata con metalli pesanti”: chi è l’oppositrice di Putin - Anthonywouter : RT @jacopo_iacoboni: Elvira Vikhareva, una delle poche dissidenti rimaste in Russia, sarebbe stata avvelenata con sostanze da metalli pesan… -

Giovane e disposta a tutto per combattere il regime dello zar Vladimir Putin. Sarebbe proprio questo il motivo per il quale la 32enne, politica dell'opposizione, è stata avvelenata con sali di metalli pesanti. Non una novità per il Cremlino, abituato a silenziare l'opposizione con metodi simili, come testimoniato ...Giovane e disposta a tutto per combattere il regime dello zar Vladimir Putin . Sarebbe proprio questo il motivo per il quale la 32enne, politica dell'opposizione, è stata avvelenata con sali di metalli pesanti . Non una novità per il Cremlino, abituato a silenziare l'opposizione con metodi simili, come testimoniato ...Una politica dell'opposizione,, è stata avvelenata da sali di metalli pesanti. Lo riferisce l'agenzia russa Sota specificando che il fatto è avvenuto diversi mesi fa.avrebbe svolto test di laboratorio ...

Chi è Elvira Vikhareva, politica russa anti Putin avvelenata con sali ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Questa volta, indipendentemente dalle responsabilità dell'avvelenamento, è toccato a Elvira Vikhareva.Una politica dell'opposizione, Elvira Vikhareva, è stata avvelenata da sali di metalli pesanti. Lo ...Sarebbe proprio questo il motivo per il quale Elvira Vikhareva, 32enne attivista dell’opposizione, è stata avvelenata con sali di metalli pesanti. Secondo l’agenzia russa Sota, l’avvelenamento di ...