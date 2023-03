“Elvira Vikhareva è stata avvelenata con metalli pesanti”: chi è l’oppositrice di Putin (Di venerdì 24 marzo 2023) Disposta a tutto per combattere il regime di Vladimir Putin e contraria all’invasione dell’Ucraina. Sarebbe proprio questo il motivo per il quale Elvira Vikhareva, 32enne attivista dell’opposizione, è stata avvelenata con sali di metalli pesanti. Secondo l’agenzia russa Sota, l’avvelenamento di Vikhareva sarebbe avvenuto diversi mesi fa. Lei stessa ha raccontato dei sintomi, arrivati per la prima volta tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, e tornati poi a febbraio. Dolori allo stomaco, aumento della frequenza cardiaca, intorpidimento delle estremità, spasmi muscolari, svenimenti e perdita di capelli. Sono solo alcune delle conseguenze riscontrate dalla giovane politica che, proprio per gli effetti del veleno sul suo corpo, ha evitato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Disposta a tutto per combattere il regime di Vladimire contraria all’invasione dell’Ucraina. Sarebbe proprio questo il motivo per il quale, 32enne attivista dell’opposizione, ècon sali di. Secondo l’agenzia russa Sota, l’avvelenamento disarebbe avvenuto diversi mesi fa. Lei stessa ha raccontato dei sintomi, arrivati per la prima volta tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, e tornati poi a febbraio. Dolori allo stomaco, aumento della frequenza cardiaca, intorpidimento delle estremità, spasmi muscolari, svenimenti e perdita di capelli. Sono solo alcune delle conseguenze riscontrate dalla giovane politica che, proprio per gli effetti del veleno sul suo corpo, ha evitato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : L'oppositrice russa Elvira Vikhareva è stata avvelenata con sali di metalli pesanti alcuni mesi fa. Lo ha riferito… - 57Davide : RT @jacopo_iacoboni: Elvira Vikhareva, una delle poche dissidenti rimaste in Russia, sarebbe stata avvelenata con sostanze da metalli pesan… - Gattorazio1 : RT @jacopo_iacoboni: Elvira Vikhareva, una delle poche dissidenti rimaste in Russia, sarebbe stata avvelenata con sostanze da metalli pesan… - GiovannaPoli_EP : RT @jacopo_iacoboni: Elvira Vikhareva, una delle poche dissidenti rimaste in Russia, sarebbe stata avvelenata con sostanze da metalli pesan… - GustavoMichele6 : RT @jacopo_iacoboni: Elvira Vikhareva, una delle poche dissidenti rimaste in Russia, sarebbe stata avvelenata con sostanze da metalli pesan… -