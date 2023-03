Ellynora in lacrime dopo l' inno di Italia - Inghilterra | ' È stata colpa di'

(Di venerdì 24 marzo 2023) Continua a far discutere quanto successo nel pre - partita di- Inghiterra allo Stadio Maradona , con la cantatefinita al centro di numerose critiche e polemiche per la sua ...

Continua a far discutere quanto successo nel pre - partita di Italia - Inghiterra allo Stadio Maradona , con la cantatefinita al centro di numerose critiche e polemiche per la sua versione inedita dell'inno inglese. Poco prima del calcio d'inizio la cantante pop ha intonato la celebre "God Save the King" ...

Ellynora si scusa: "È stata colpa di..." Nel post-partita Ellynora è scoppiata in lacrime, scusandosi per la sua esibizione: "Sono arrabbiata per quello che è successo perché volevo che fosse perfetto ...