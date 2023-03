Elly Schlein | ma quale marcia trionfale… semmai una serie di scivoloni E nel Pd dicono | è cattiva

(Di venerdì 24 marzo 2023) Nonostante lo sforzo collettivo dei media progressisti per mettere l’aureola ase si guarda al concreto i risultati politici che finora ha portato a casa sono assai deludenti. Certo, le aspettative erano alte, anzi altissime. Tutta colpa dei laudatores per i quali, addirittura, con la nuova leader dem la politica era uscita dal Novecento. E poi ancora elogi perché lei è fluida invece Meloni è tradizionale (donna e madre, che vecchiume…). Per non dire del tentativo di farla passare per giovane dinanzi a una Giorgia che ha già passato gli “anta”. E poi,è pop: si fa la foto coi Cugini di campagna (che però non sapevano chi fosse) e suona il piano da Cattelan. Ma veniamo alle cose concrete: nei sondaggi il Pd risale ma a spese del M5S. Le piazze che osannanonon tolgono voti a FdI che resta ...

Da allora Renzi non c'è più ed è a sua volta andato via dal Pd, poi la linea del partito è gradualmente cambiata con le segreterie di Zingaretti e Letta e infine l'elezione dia ...'Dopo la straordinaria giornata delle primarie del 26 febbraio e la prima riunione dell'Assemblea Nazionale, che ha proclamatocome Segretaria del nostro partito, si è aperta davvero una fase politica nuova'. Lo scrive Marina Sereni nella sua newsletter. "L'accoglienza nelle manifestazioni di piazza, gli ..."Occorre stare in campo per garantire apertura vera e cambiamento profondo nel costruire il nuovo Pd guidato da", dichiarano gli organizzatori.

