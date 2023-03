Eliminato Amici 22 | chi è uscito dal serale | il gesto di Maria De Filippi non passa inosservato | ecco cosa ha fatto

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 24 marzo 2023)22, chi èdal? Se non volete spoiler sulla seconda puntata che andrà in onda sabato 25 marzo, non proseguite nella lettura del nostro articolo (in caso contrario… buona lettura!).22, chi èdal: ildiDePiccolo G è statodurante la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.