Eleonora Vallone | chi è | età | carriera | oggi | genitori | marito | incidente | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 marzo 2023) Come ogni giorno, torna l’appuntamento conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti dianche Saverio, sorella di, l’attrice e giornalista italiana che proprio in quel salotto tv qualche tempo fa si era raccontata apertamenti: dai successi al periodo buio dell’, fino alla rinascita. L’esordio come pittrice e il successo al cinema diè nata a Roma il1 febbraio del 1953 ed è una nota attrice e giornalista, figlia di Rafed Elena Varzi, la donna ha esordito come pittrice ed è stata definita ‘cubo futurista’, poi come attrice di cinema, di teatro e di televisione. Ma ...