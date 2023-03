Elena D’Amario attaccata dagli haters per il suo aspetto: “Troppi muscoli”. Lei risponde così (Di venerdì 24 marzo 2023) Elena D’Amario splende di luce propria. Attualmente impegnata con il serale di Amici e prima ballerina della Parsons Dance Company di New York, la giovane performer ha dato negli ultimi giorni una lezione di vita ai suoi haters. D’Amario è stata protagonista di spiacevoli commenti giunti sui social riguardo il suo aspetto fisico. Durante un’intervista con il settimanale Grazia la ballerina ha sollevato un problema complesso, che sta a cuore anche a noi di FQMagazine. Davvero nel 2023 bisogna giustificarsi per il proprio aspetto fisico, quasi fosse una colpa? La “colpa” di Elena D’Amario a quanto pare è essere troppo bella ed avere un fisico statuario. La ballerina, consapevole di questo, ha quindi voluto rivivere la sua adolescenza, passando per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023)splende di luce propria. Attualmente impegnata con il serale di Amici e prima ballerina della Parsons Dance Company di New York, la giovane performer ha dato negli ultimi giorni una lezione di vita ai suoiè stata protagonista di spiacevoli commenti giunti sui social riguardo il suofisico. Durante un’intervista con il settimanale Grazia la ballerina ha sollevato un problema complesso, che sta a cuore anche a noi di FQMagazine. Davvero nel 2023 bisogna giustificarsi per il propriofisico, quasi fosse una colpa? La “colpa” dia quanto pare è essere troppo bella ed avere un fisico statuario. La ballerina, consapevole di questo, ha quindi voluto rivivere la sua adolescenza, passando per la ...

