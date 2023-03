"Educazione fisica": la strana storia tra le mura di una scuola (Di venerdì 24 marzo 2023) Educazione fisica AL CINEMA Con Giovanna Mezzogiorno, Sergio Rubini e Claudio Santamaria. Regia di Stefano Cipani. Produzione Italia 2023. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Quattro personaggi (due coniugi piccolo borghesi, due divorziati pieni di soldi) si trovano senza sapere perché nella palestra (alquanto fatiscente) della scuola media frequentata dai rispettivi figli. Li ha convocati la preside dell'istituto e per gravi motivi. I ragazzi si sarebbero resi colpevoli di uno stupro di gruppo perpetrato ai danni di una coetanea. La reazione dei genitori è incredula, scandalizzata, anche violenta. Non ci credono non è possibile, eppoi perché la ragazza ha aspettato due settimane prima di denunciare il fatto (io questa frase l'ho già sentita)? Poi sono messi di fronte all'evidenza. Non solo animali, pure ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023)AL CINEMA Con Giovanna Mezzogiorno, Sergio Rubini e Claudio Santamaria. Regia di Stefano Cipani. Produzione Italia 2023. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Quattro personaggi (due coniugi piccolo borghesi, due divorziati pieni di soldi) si trovano senza sapere perché nella palestra (alquanto fatiscente) dellamedia frequentata dai rispettivi figli. Li ha convocati la preside dell'istituto e per gravi motivi. I ragazzi si sarebbero resi colpevoli di uno stupro di gruppo perpetrato ai danni di una coetanea. La reazione dei genitori è incredula, scandalizzata, anche violenta. Non ci credono non è possibile, eppoi perché la ragazza ha aspettato due settimane prima di denunciare il fatto (io questa frase l'ho già sentita)? Poi sono messi di fronte all'evidenza. Non solo animali, pure ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nina_Sensi : @Orso_Paffuto @OfficialGattara @Ginger_Eil Chi sa fare fa Chi non sa fare insegna E chi non sa né fare né insegnar… - c4tarsi : prof di educazione fisica ci ha fatto correre fuori alle otto di mattina io non me lo meritavo - lak3_of_fire : il prof di educazione fisica non approva il tipo che mi piace e quindi ha deciso di non farlo venire i palestra nel… - parano1e : devo fare una relazione di educazione fisica - stancadelmondoo : spero solo che quel pelato di merda del mio prof di educazione fisica di tronchi una gamba in questi giorni -