Edoardo Tavassi, la richiesta a Guendalina: la replica dell'influencer (Di venerdì 24 marzo 2023) Edoardo Tavassi fa una richiesta alla sorella Guendalina: sui social arriva la replica dell'influencer. Ecco le sue parole Edoardo Tassavi si trova ancora dentro la Casa di Cinecittà come concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Mancano ormai solo due appuntamenti per decretare il vincitore di questa lunga e nuova edizione. Edoardo non è ancora riuscito a conquistare un posto in finale. Attualmente solo tre gieffine: Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia sono state elette finaliste. Nella prossima puntata che andrà in onda lunedì 27 marzo, in prima serata un VIP sarà eletto quarto finalista mentre il VIP meno votato dovrà abbandonare definitivamente il reality show. Leggi anche –> Daniele Dal Moro, una nuova avventura ...

