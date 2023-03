Ed Sheeran | fuori oggi singolo e video di ‘Eyes Closed’

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Edpubblicail nuovoinsieme alufficiale. L’artista aveva scritto il brano qualche anno fa. Inizialmente era un brano di rottura, ma il testo ha assunto un significato completamente nuovo dopo cheha subito una perdita straziante, che lo ha portato a rivisitare e reimmaginare la versione originale del brano. Uno dei brani più pop del suo attesissimo nuovo disco, che cattura l’essenza dell’amore e della perdita, e che si riflette anche nelufficiale. Diretto da Mia Barnes, vediamo il cantante in una serataseguito da un mostro blu, che rappresenta la metafora del dolore. Ed non è in grado di scacciarlo, ovunque vada, ricordandogli il vuoto che è rimasto nella ...

(Adnkronos) - Ed Sheeran pubblica oggi il nuovo singolo 'Eyes Closed' insieme ... Diretto da Mia Barnes, vediamo il cantante in una serata fuori seguito da un mostro blu, che rappresenta la metafora ...La docuserie, divisa in 4 parti, sarà su Disney+ dal 3 maggio e ci avvicinerà all'uscita del suo nuovo album “ - “ ("Subtract”) ...