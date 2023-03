Ecografia polmonare per i bambini | le ragioni del si

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 marzo 2023) L’rappresenta una metodica ancora relativamente giovane nel panorama diagnostico delle malattie polmonari, ma negli ultimi anni l’in ambito pediatrico ha subìto una crescita esponenziale. Si tratta di un esame non invasivo, privo di radiazioni ed a basso costo: fattori che rendono tale metodica molto promettente, specialmente in età pediatrica. Molte sono le condizioni patologiche in cui viene applicata, e nel quadro attuale l’utilità dell’sta progressivamente ampliando i propri orizzonti. Storicamente il polmone per la sua anatomia non è stato studiato con gli ultrasuoni rispetto ad altri organi perché il suo contenuto d’aria e le ossa della gabbia toracica lo hanno da sempre reso “complicato” per l’. A partire dalla metà del ...