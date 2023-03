'Ecco per quanto tempo Meret indosserà la maschera', e c'è una differenza con Osimhen (Di venerdì 24 marzo 2023) Alla ripresa del campionato il Napoli avrà due uomini mascherati in campo. A Victor Osimhen, infatti, si aggiunge anche Alex Meret . Il portiere azzurro si è fatto male contro il Torino e ora dovrà ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 marzo 2023) Alla ripresa del campionato il Napoli avrà due uominiti in campo. A Victor, infatti, si aggiunge anche Alex. Il portiere azzurro si è fatto male contro il Torino e ora dovrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : Per @ZanAlessandro che insulta a vanvera, ecco un altro catalogo per l'#uteroinaffitto con le varie opzioni: bianca… - AngeloCiocca : Niente mutui per chi non compra una #casagreen. Ecco cosa prevederà la direttiva. E non importa che tu sia pensiona… - ZZiliani : Ogni giorno una crocerossina al capezzale di Madama. Dopo lo 'Juventus Club Parlamento' che invoca rispetto per la… - kiara86769608 : RT @Frank_Kaly: @kiara86769608 @fattoquotidiano Ecco quindi perché la poltrona dei 'servizi' era così importante per il rignanese ... un Pa… - FIDU_ETS : RT @EleMongelli: La Siria, oltre a non essere firmataria dello Statuto di Roma, non ha mai dato giurisdizione alla Corte Penale Internazion… -